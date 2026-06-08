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Medtronic-Investment

S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medtronic-Investment von vor 10 Jahren verloren

11.06.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Medtronic-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medtronic PLC
69,90 EUR 0,38 EUR 0,55%
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Die Medtronic-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Medtronic-Aktie letztlich bei 85,70 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 116,686 Medtronic-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2026 auf 80,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.364,06 USD wert. Mit einer Performance von -6,36 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Medtronic jüngst 105,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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23.11.2012Medtronic holdDeutsche Bank Securities
22.11.2012Medtronic neutralCredit Suisse Group
22.11.2012Medtronic neutralJP Morgan Chase & Co.
21.11.2012Medtronic sector performRBC Capital Markets
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22.08.2007Medtronic underweightMorgan Stanley
29.09.2006Update Kyphon Inc.: UnderweightMorgan Stanley

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