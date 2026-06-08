S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medtronic-Investment von vor 10 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Medtronic-Investment verlieren können.
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Die Medtronic-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Medtronic-Aktie letztlich bei 85,70 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 116,686 Medtronic-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.06.2026 auf 80,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.364,06 USD wert. Mit einer Performance von -6,36 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Medtronic jüngst 105,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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