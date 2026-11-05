S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medtronic von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Medtronic-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Medtronic-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Medtronic-Anteile bei 90,40 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Medtronic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 110,619 Medtronic-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Medtronic-Papiers auf 104,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.610,62 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 16,11 Prozent.
Medtronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 126,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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