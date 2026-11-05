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Rentable Medtronic-Anlage?

S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Medtronic von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Medtronic-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medtronic PLC
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Charts | News | Analysen

Medtronic-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Medtronic-Anteile bei 90,40 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Medtronic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 110,619 Medtronic-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Medtronic-Papiers auf 104,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.610,62 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 16,11 Prozent.

Medtronic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 126,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.02.19 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC
03.01.19 Medtronic Buy Deutsche Bank AG
16.10.18 Medtronic Overweight Barclays Capital
22.08.18 Medtronic Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.08.18 Medtronic Strong Buy Needham & Company, LLC

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