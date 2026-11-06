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Rentabler Meta Platforms (ex Facebook)-Einstieg?

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Meta Platforms (ex Facebook)-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
553.80 EUR 15.40 EUR 2.86 %
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 120,75 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,828 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 501,10 USD, da sich der Wert einer Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie am 05.11.2026 auf 605,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 401,10 Prozent angewachsen.

Meta Platforms (ex Facebook) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,61 Bio. USD. Zum Börsendebüt des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:16 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform Bernstein Research
26.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight Barclays Capital
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets

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