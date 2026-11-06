S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren eingebracht

Rentabler Meta Platforms (ex Facebook)-Einstieg?

06.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Meta Platforms (ex Facebook)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 120,75 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,828 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 501,10 USD, da sich der Wert einer Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie am 05.11.2026 auf 605,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 401,10 Prozent angewachsen.

Meta Platforms (ex Facebook) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,61 Bio. USD. Zum Börsendebüt des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net