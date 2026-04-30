S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 1 Jahr wurde das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile letztlich bei 572,21 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,175 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien. Die gehaltenen Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien wären am 30.04.2026 106,94 USD wert, da der Schlussstand 611,91 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (ex Facebook) belief sich zuletzt auf 1,70 Bio. USD. Zum Börsendebüt des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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