S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Meta Platforms (ex Facebook)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Vor 1 Jahr wurden Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 712,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,140 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 736,72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 103,46 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,46 Prozent erhöht.
Am Markt war Meta Platforms (ex Facebook) jüngst 1,88 Bio. USD wert. Damals wurde der erste Kurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers bei 38,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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