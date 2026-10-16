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S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Meta Platforms (ex Facebook)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
647.50 EUR -8.90 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 712,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,140 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 736,72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 103,46 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,46 Prozent erhöht.

Am Markt war Meta Platforms (ex Facebook) jüngst 1,88 Bio. USD wert. Damals wurde der erste Kurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers bei 38,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

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Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets

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