DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.363 +0,6%Bitcoin 73.784 +1,3%Euro 1,1200 -0,1%Öl 104,6 +0,3%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Meta Platforms (ex Facebook)-Anlage

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
648.00 EUR 8.40 EUR 1.31 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 128,99 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 77,525 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf 720,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55.887,28 USD wert. Das entspricht einem Plus von 458,87 Prozent.

Meta Platforms (ex Facebook) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,83 Bio. USD. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers auf 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Aktuelle Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.