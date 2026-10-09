S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Meta Platforms (ex Facebook)-Anlage

09.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 128,99 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 77,525 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf 720,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55.887,28 USD wert. Das entspricht einem Plus von 458,87 Prozent.

Meta Platforms (ex Facebook) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,83 Bio. USD. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers auf 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net