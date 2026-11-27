Frühe Investition

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Meta Platforms (ex Facebook)-Investment gewesen.

Am 27.11.2021 wurde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 333,12 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,300 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 183,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 609,89 USD belief. Das entspricht einem Plus von 83,08 Prozent.

Meta Platforms (ex Facebook) war somit zuletzt am Markt 1,55 Bio. USD wert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net