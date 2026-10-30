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Frühe Anlage

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Meta Platforms (ex Facebook)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
561.10 EUR -4.80 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 323,57 USD. Bei einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,905 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19.300,92 USD, da sich der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers am 29.10.2026 auf 624,52 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 19.300,92 USD, was einer positiven Performance von 93,01 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Meta Platforms (ex Facebook) betrug jüngst 1,59 Bio. USD. Damals wurde der erste Kurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers bei 38,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

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Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight Barclays Capital
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG

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