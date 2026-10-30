S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Meta Platforms (ex Facebook)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 323,57 USD. Bei einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,905 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19.300,92 USD, da sich der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers am 29.10.2026 auf 624,52 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 19.300,92 USD, was einer positiven Performance von 93,01 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Meta Platforms (ex Facebook) betrug jüngst 1,59 Bio. USD. Damals wurde der erste Kurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers bei 38,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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