Rentable Meta Platforms (ex Facebook)-Anlage?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 339,97 USD wert. Bei einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,414 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 596,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17.537,43 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,37 Prozent erhöht.

Meta Platforms (ex Facebook) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,58 Bio. USD. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers auf 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net