S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren Mid-America Apartment Communities-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 24.11.2021 wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 210,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,492 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 5.501,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,84 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 44,98 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Mid-America Apartment Communities jüngst 13,13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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