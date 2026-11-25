Profitable Mid-America Apartment Communities-Anlage?

Vor Jahren Mid-America Apartment Communities-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 24.11.2021 wurde das Mid-America Apartment Communities -Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 210,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,492 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 5.501,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,84 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 44,98 Prozent eingebüßt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mid-America Apartment Communities

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mid-America Apartment Communities

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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