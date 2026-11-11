S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mid-America Apartment Communities-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren Mid-America Apartment Communities-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Mid-America Apartment Communities-Aktie an diesem Tag 131,57 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,760 Mid-America Apartment Communities-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 118,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,34 USD wert. Mit einer Performance von -9,66 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 13,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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