DAX 26.629 +1,1%ESt50 6.386 +0,9%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,79 +1,6%Nas 25.541 +1,9%Bitcoin 66.725 +1,1%Euro 1,1097 -0,6%Öl 93,9 +2,6%Gold 4.005 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Mid-America Apartment Communities-Anlage

S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mid-America Apartment Communities-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Mid-America Apartment Communities-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mid-America Apartment Communities IncShs
106.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Mid-America Apartment Communities-Aktie an diesem Tag 131,57 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,760 Mid-America Apartment Communities-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 118,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,34 USD wert. Mit einer Performance von -9,66 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 13,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Mid-America Apartment Communities Aktie News

DatumMeistgelesen
Finanzen.netS&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mid-America Apartment Communities-Investment von vor einem Jahr verloren
Finanzen.netS&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren abgeworfen
Finanzen.netMid-America Apartment Communities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werbung - Mid-America Apartment Communities-Aktie ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei Finanzen invest
Finanzen.netS&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren verloren
Finanzen.netAusblick: Mid-America Apartment Communities präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werbung

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.