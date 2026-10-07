S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren verdient

Mid-America Apartment Communities-Investmentbeispiel

07.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mid-America Apartment Communities-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurden Mid-America Apartment Communities -Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mid-America Apartment Communities-Anteile bei 86,01 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,627 Mid-America Apartment Communities-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.360,19 USD, da sich der Wert einer Mid-America Apartment Communities-Aktie am 06.10.2026 auf 116,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,02 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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