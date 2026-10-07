DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,36 -1,6%Nas 27.519 -0,3%Bitcoin 74.233 -2,4%Euro 1,1196 -0,6%Öl 100,0 -0,6%Gold 4.117 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Mid-America Apartment Communities-Investmentbeispiel

S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mid-America Apartment Communities-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mid-America Apartment Communities IncShs
102.80 EUR -0.95 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurden Mid-America Apartment Communities-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mid-America Apartment Communities-Anteile bei 86,01 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,627 Mid-America Apartment Communities-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.360,19 USD, da sich der Wert einer Mid-America Apartment Communities-Aktie am 06.10.2026 auf 116,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,02 Prozent gesteigert.

Am Markt war Mid-America Apartment Communities jüngst 13,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Mid-America Apartment Communities Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netS&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren verdient
finanzen.netS&P 500-Papier Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.netS&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mid-America Apartment Communities-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Werbung - Mid-America Apartment Communities-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Papier Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mid-America Apartment Communities von vor einem Jahr gekostet
finanzen.netS&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren abgeworfen
Werbung

Mid-America Apartment Communities Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mid-America Apartment Communities nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.03.19 Mid-America Apartment Communities Outperform BMO Capital Markets
03.08.18 Mid-America Apartment Communities Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.05.18 Mid-America Apartment Communities Neutral BTIG Research
19.01.18 Mid-America Apartment Communities Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.12.17 Mid-America Apartment Communities Market Perform BMO Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.