S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mid-America Apartment Communities-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurden Mid-America Apartment Communities-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mid-America Apartment Communities-Anteile bei 86,01 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,627 Mid-America Apartment Communities-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.360,19 USD, da sich der Wert einer Mid-America Apartment Communities-Aktie am 06.10.2026 auf 116,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,02 Prozent gesteigert.
Am Markt war Mid-America Apartment Communities jüngst 13,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mid-America Apartment Communities
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mid-America Apartment Communities
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen