S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mid-America Apartment Communities von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Mid-America Apartment Communities eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Vor 3 Jahren wurde das Mid-America Apartment Communities-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 128,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,777 Mid-America Apartment Communities-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 117,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,24 USD wert. Damit wäre die Investition um 8,76 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 13,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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