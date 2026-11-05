S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnender Moderna-Einstieg?

05.11.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Moderna-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Moderna-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 236,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Moderna-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,422 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 258,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 109,03 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 9,03 Prozent vermehrt.

Moderna wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91,04 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net