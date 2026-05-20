S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moderna von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Moderna-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Vor 5 Jahren wurde das Moderna-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 161,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,619 Moderna-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.05.2026 auf 48,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,80 USD wert. Mit einer Performance von -70,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Moderna einen Börsenwert von 18,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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