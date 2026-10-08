S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingebracht

Profitable Moderna-Investition?

08.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Moderna eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Moderna-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 304,91 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 32,797 Moderna-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.443,87 USD, da sich der Wert einer Moderna-Aktie am 07.10.2026 auf 196,48 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 35,56 Prozent verkleinert.

Alle Moderna-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net