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S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Moderna eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
174.12 EUR 0.64 EUR 0.37 %
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Vor 5 Jahren wurden Moderna-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 304,91 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 32,797 Moderna-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6.443,87 USD, da sich der Wert einer Moderna-Aktie am 07.10.2026 auf 196,48 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 35,56 Prozent verkleinert.

Alle Moderna-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

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12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.24 Moderna Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.24 Moderna Outperform RBC Capital Markets

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