S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Performance im Blick

Bei einem frühen Moderna-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Moderna-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Moderna-Papier bei 157,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,365 Moderna-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Moderna-Aktie auf 54,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 345,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 65,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Moderna bezifferte sich zuletzt auf 20,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net