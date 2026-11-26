S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Mondelez gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Mondelez-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Mondelez-Papier bei 43,28 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 231,054 Mondelez-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Mondelez-Aktie auf 67,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.667,74 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,68 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Mondelez betrug jüngst 84,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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