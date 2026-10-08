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Mondelez-Investment im Blick

S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Mondelez eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
52.60 EUR -0.53 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen

Mondelez-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Mondelez-Aktie an diesem Tag 61,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Mondelez-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,218 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 963,02 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Anteils am 07.10.2026 auf 59,38 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3,70 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Mondelez belief sich zuletzt auf 76,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.05.17 Mondelez Buy Deutsche Bank AG
15.02.17 Mondelez International Hold Deutsche Bank AG
10.11.16 Mondelez International Hold Deutsche Bank AG
28.04.16 Mondelez International Outperform RBC Capital Markets
26.10.15 Mondelez International Outperform RBC Capital Markets

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