S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor einem Jahr verloren

Mondelez-Investment im Blick

08.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Mondelez eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Mondelez-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Mondelez-Aktie an diesem Tag 61,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Mondelez-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,218 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 963,02 USD, da sich der Wert eines Mondelez-Anteils am 07.10.2026 auf 59,38 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3,70 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Mondelez belief sich zuletzt auf 76,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net