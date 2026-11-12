S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Monster Beverage-Investment verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Monster Beverage-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Monster Beverage-Papier bei 35,24 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 28,377 Monster Beverage-Papiere. Die gehaltenen Monster Beverage-Anteile wären am 11.11.2026 1.288,31 USD wert, da der Schlussstand 45,40 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 28,83 Prozent vermehrt.
Monster Beverage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 88,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Monster Beverage
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Monster Beverage
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen