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Frühe Anlage

S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Monster Beverage-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monster Beverage Corp
41.32 EUR 0.46 EUR 1.11 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Monster Beverage-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Monster Beverage-Papier bei 35,24 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 28,377 Monster Beverage-Papiere. Die gehaltenen Monster Beverage-Anteile wären am 11.11.2026 1.288,31 USD wert, da der Schlussstand 45,40 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 28,83 Prozent vermehrt.

Monster Beverage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 88,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Monster Beverage Analysen

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Monster Beverage Market Perform BMO Capital Markets
15.03.19 Monster Beverage Market Perform BMO Capital Markets
12.07.18 Monster Beverage Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.05.18 Monster Beverage Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.03.18 Monster Beverage Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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