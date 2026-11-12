S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor einem Jahr eingefahren

Frühe Anlage

12.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Monster Beverage-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Monster Beverage-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Monster Beverage-Papier bei 35,24 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 28,377 Monster Beverage-Papiere. Die gehaltenen Monster Beverage-Anteile wären am 11.11.2026 1.288,31 USD wert, da der Schlussstand 45,40 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 28,83 Prozent vermehrt.

Monster Beverage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 88,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net