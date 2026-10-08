S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monster Beverage von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Monster Beverage-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Vor 10 Jahren wurde das Monster Beverage-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Monster Beverage-Anteile bei 12,15 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Monster Beverage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 822,820 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 42,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35.282,51 USD wert. Das entspricht einem Plus von 252,83 Prozent.
Monster Beverage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84,68 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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