S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monster Beverage von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Monster Beverage gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde das Monster Beverage-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46,07 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 217,061 Monster Beverage-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 85,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.652,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86,52 Prozent gesteigert.
Monster Beverage wurde am Markt mit 83,82 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Monster Beverage und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Monster Beverage
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Monster Beverage
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent