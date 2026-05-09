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S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monster Beverage von vor 5 Jahren verdient

14.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Monster Beverage gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monster Beverage Corp
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Vor 5 Jahren wurde das Monster Beverage-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46,07 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 217,061 Monster Beverage-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 85,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.652,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86,52 Prozent gesteigert.

Monster Beverage wurde am Markt mit 83,82 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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08.08.2019Monster Beverage Market PerformBMO Capital Markets
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09.05.2018Monster Beverage HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.03.2018Monster Beverage BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
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14.12.2017Monster Beverage HoldDeutsche Bank AG
29.04.2015Monster Beverage NeutralUBS AG
08.05.2009Hansen Natural holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.03.2009Hansen Natural holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst

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