S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monster Beverage von vor 5 Jahren verdient

Investmentbeispiel

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Monster Beverage gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Monster Beverage-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46,07 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 217,061 Monster Beverage-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 85,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.652,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86,52 Prozent gesteigert.

Monster Beverage wurde am Markt mit 83,82 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net