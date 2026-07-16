DAX 24.852 -1,2%ESt50 6.229 -1,4%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,52 -0,1%Nas 25.192 -1,9%Bitcoin 57.050 -1,4%Euro 1,1372 -0,3%Öl 100,1 +6,4%Gold 4.054 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentabler Monster Beverage-Einstieg?

S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monster Beverage von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Monster Beverage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monster Beverage Corp
82.77 EUR -1.07 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Monster Beverage-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59,19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,689 Monster Beverage-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 161,63 USD, da sich der Wert eines Monster Beverage-Papiers am 22.07.2026 auf 95,67 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 61,63 Prozent.

Monster Beverage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91,98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Monster Beverage Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netS&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monster Beverage von vor einem Jahr verdient
finanzen.netS&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Monster Beverage von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.netS&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 5 Jahren eingefahren
Werbung - Monster Beverage-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monster Beverage-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.netS&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monster Beverage-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Werbung

Monster Beverage Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Monster Beverage nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08.08.19 Monster Beverage Market Perform BMO Capital Markets
15.03.19 Monster Beverage Market Perform BMO Capital Markets
12.07.18 Monster Beverage Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.05.18 Monster Beverage Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.03.18 Monster Beverage Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.