S&P 500-Titel Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monster Beverage von vor einem Jahr verdient

Rentabler Monster Beverage-Einstieg?

23.07.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Monster Beverage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Monster Beverage-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59,19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,689 Monster Beverage-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 161,63 USD, da sich der Wert eines Monster Beverage-Papiers am 22.07.2026 auf 95,67 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 61,63 Prozent.

Monster Beverage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91,98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net