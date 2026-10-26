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Moodys-Performance im Blick

S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Moodys-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moody's Corp.
436.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Moodys-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Moodys-Aktie betrug an diesem Tag 310,09 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,249 Moodys-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.590,63 USD, da sich der Wert eines Moodys-Anteils am 23.10.2026 auf 483,45 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 55,91 Prozent vermehrt.

Moodys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 83,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.12.17 Moodys Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
17.11.17 Moodys Overweight Barclays Capital
18.08.17 Moodys Neutral UBS AG
14.07.17 Moodys Market Perform BMO Capital Markets
28.06.17 Moodys Equal Weight Barclays Capital

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