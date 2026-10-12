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Moodys-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Moodys von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Moodys-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moody's Corp.
418.00 EUR 10.00 EUR 2.45 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Moodys-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 108,26 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,924 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 428,81 USD, da sich der Wert einer Moodys-Aktie am 09.10.2026 auf 464,23 USD belief. Mit einer Performance von +328,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Moodys-Wert an der Börse wurde auf 80,18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.12.17 Moodys Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
17.11.17 Moodys Overweight Barclays Capital
18.08.17 Moodys Neutral UBS AG
14.07.17 Moodys Market Perform BMO Capital Markets
28.06.17 Moodys Equal Weight Barclays Capital

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