S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Moodys von vor 10 Jahren abgeworfen

Moodys-Anlage unter der Lupe

12.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Moodys-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Moodys-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 108,26 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,924 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 428,81 USD, da sich der Wert einer Moodys-Aktie am 09.10.2026 auf 464,23 USD belief. Mit einer Performance von +328,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Moodys-Wert an der Börse wurde auf 80,18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net