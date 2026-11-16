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Rentables Moodys-Investment?

S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moodys-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Moodys-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moody's Corp.
462.00 EUR 7.00 EUR 1.54 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Moodys-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Moodys-Aktie bei 479,48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,856 Moodys-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.598,98 USD, da sich der Wert eines Moodys-Anteils am 13.11.2026 auf 508,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,99 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Moodys belief sich jüngst auf 87,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.12.17 Moodys Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
17.11.17 Moodys Overweight Barclays Capital
18.08.17 Moodys Neutral UBS AG
14.07.17 Moodys Market Perform BMO Capital Markets
28.06.17 Moodys Equal Weight Barclays Capital

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