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Motorola Solutions-Anlage

S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor 10 Jahren eingebracht

01.05.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Motorola Solutions-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Motorola Solutions Inc.
373,50 EUR 6,30 EUR 1,72%
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Heute vor 10 Jahren wurden Motorola Solutions-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 75,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Motorola Solutions-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 132,996 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 58.389,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 439,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 483,89 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Motorola Solutions belief sich zuletzt auf 71,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Motorola Solutions Inc.

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08.08.2019Motorola Solutions OverweightBarclays Capital
05.11.2018Motorola Solutions HoldGabelli & Co
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06.02.2017Motorola Solutions BuyGabelli & Co
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25.02.2016Motorola Solutions BuyArgus Research Company
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05.11.2018Motorola Solutions HoldGabelli & Co
09.05.2016Motorola Solutions NeutralMKM Partners
29.02.2016Motorola Solutions NeutralMKM Partners
07.12.2015Motorola Solutions HoldGabelli & Co
04.12.2015Motorola Solutions HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.03.2013Motorola Solutions verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2010Motorola ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
11.02.2010Motorola ausgestopptDer Aktionär
06.01.2010Motorola "underweight"Morgan Stanley
30.10.2009Motorola sellSociété Générale Group S.A. (SG)

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