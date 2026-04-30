S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor 10 Jahren eingebracht

Motorola Solutions-Anlage

Wer vor Jahren in Motorola Solutions-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Motorola Solutions-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 75,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Motorola Solutions-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 132,996 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 58.389,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 439,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 483,89 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Motorola Solutions belief sich zuletzt auf 71,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net