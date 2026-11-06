S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Motorola Solutions eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 06.11.2021 wurde die Motorola Solutions-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Motorola Solutions-Aktie 247,44 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Motorola Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 40,414 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20.894,36 USD, da sich der Wert einer Motorola Solutions-Aktie am 05.11.2026 auf 517,01 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 108,94 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Motorola Solutions belief sich jüngst auf 82,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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