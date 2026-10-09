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S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Motorola Solutions-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Motorola Solutions-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Motorola Solutions Inc.
395.70 EUR -2.30 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen

Die Motorola Solutions-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 236,76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Motorola Solutions-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,224 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 1.888,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 447,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,85 Prozent vermehrt.

Motorola Solutions wurde am Markt mit 73,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Motorola Solutions Overweight Barclays Capital
05.11.18 Motorola Solutions Hold Gabelli & Co
04.08.17 Motorola Solutions Outperform BMO Capital Markets
06.02.17 Motorola Solutions Buy Gabelli & Co
14.10.16 Motorola Solutions Outperform BMO Capital Markets

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