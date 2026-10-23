S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Motorola Solutions-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Motorola Solutions-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Motorola Solutions-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Motorola Solutions-Aktie betrug an diesem Tag 444,83 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Motorola Solutions-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,225 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 107,41 USD, da sich der Wert einer Motorola Solutions-Aktie am 22.10.2026 auf 477,81 USD belief. Damit wäre die Investition um 7,41 Prozent gestiegen.
Motorola Solutions war somit zuletzt am Markt 77,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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