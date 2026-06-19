Lukratives Motorola Solutions-Investment?

S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Motorola Solutions-Investment von vor 10 Jahren verdient

26.06.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Motorola Solutions-Aktie gebracht.

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Am 26.06.2016 wurde das Motorola Solutions-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Motorola Solutions-Papier bei 64,73 USD. Bei einem Motorola Solutions-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,449 Motorola Solutions-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 397,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.133,32 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +513,33 Prozent. Der Marktwert von Motorola Solutions betrug jüngst 66,74 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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