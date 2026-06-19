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Lukratives Motorola Solutions-Investment?

S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Motorola Solutions-Investment von vor 10 Jahren verdient

26.06.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Motorola Solutions-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Motorola Solutions Inc.
344,60 EUR -5,10 EUR -1,46%
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Am 26.06.2016 wurde das Motorola Solutions-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Motorola Solutions-Papier bei 64,73 USD. Bei einem Motorola Solutions-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,449 Motorola Solutions-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 397,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.133,32 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +513,33 Prozent.

Der Marktwert von Motorola Solutions betrug jüngst 66,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumMeistgelesen

Analysen zu Motorola Solutions Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Motorola Solutions OverweightBarclays Capital
05.11.2018Motorola Solutions HoldGabelli & Co
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06.02.2017Motorola Solutions BuyGabelli & Co
14.10.2016Motorola Solutions OutperformBMO Capital Markets
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14.10.2016Motorola Solutions OutperformBMO Capital Markets
25.02.2016Motorola Solutions BuyArgus Research Company
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05.11.2018Motorola Solutions HoldGabelli & Co
09.05.2016Motorola Solutions NeutralMKM Partners
29.02.2016Motorola Solutions NeutralMKM Partners
07.12.2015Motorola Solutions HoldGabelli & Co
04.12.2015Motorola Solutions HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.03.2013Motorola Solutions verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2010Motorola ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
11.02.2010Motorola ausgestopptDer Aktionär
06.01.2010Motorola "underweight"Morgan Stanley
30.10.2009Motorola sellSociété Générale Group S.A. (SG)

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