S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: Über diese Dividende können sich Motorola Solutions-Anleger freuen
So viel Dividende trägt Motorola Solutions zum Dividendenportfolio der Anteilseigner bei.
Werte in diesem Artikel
Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Motorola Solutions am 18.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 4,48 USD je Aktie vereinbart. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 4,03 USD angesetzt wurde. Die Gesamtausschüttung von Motorola Solutions beziffert sich auf 728,00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 11,31 Prozent gestiegen.
Motorola Solutions-Stockdividendenrendite
Das Motorola Solutions-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 410,27 USD in den Feierabend. Motorola Solutions verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,17 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,87 Prozent.
Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 1 Jahr fiel der Kurs von Motorola Solutions via New York um 3,53 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -3,26 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Motorola Solutions
Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 4,42 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,08 Prozent sinken.
Motorola Solutions-Hauptdaten
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Motorola Solutions steht aktuell bei 65,070 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Motorola Solutions weist aktuell ein KGV von 30,07 auf. Der Umsatz von Motorola Solutions belief sich in 2025 auf 11,682 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 12,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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