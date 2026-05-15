DAX24.400 +0,4%Est505.851 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,1%Nas25.792 -1,2%Bitcoin65.705 -0,4%Euro1,1598 -0,5%Öl110,8 +1,0%Gold4.489 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX grenzt Gewinne ein -- Wall Street verliert -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung Um 18 Uhr live: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung
S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: Über diese Dividende können sich Consolidated Edison-Anleger freuen S&P 500-Wert Consolidated Edison-Aktie: Über diese Dividende können sich Consolidated Edison-Anleger freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Top-Dividendenzahlung

S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: Über diese Dividende können sich Motorola Solutions-Anleger freuen

19.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Titel Motorola Solutions-Aktie: Über diese Dividende können sich Motorola Solutions-Anleger freuen | finanzen.net

So viel Dividende trägt Motorola Solutions zum Dividendenportfolio der Anteilseigner bei.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Motorola Solutions Inc.
349,80 EUR 1,00 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Motorola Solutions am 18.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 4,48 USD je Aktie vereinbart. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 4,03 USD angesetzt wurde. Die Gesamtausschüttung von Motorola Solutions beziffert sich auf 728,00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 11,31 Prozent gestiegen.

Motorola Solutions-Stockdividendenrendite

Das Motorola Solutions-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 410,27 USD in den Feierabend. Motorola Solutions verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,17 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,87 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr fiel der Kurs von Motorola Solutions via New York um 3,53 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -3,26 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Motorola Solutions

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 4,42 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,08 Prozent sinken.

Motorola Solutions-Hauptdaten

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Motorola Solutions steht aktuell bei 65,070 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Motorola Solutions weist aktuell ein KGV von 30,07 auf. Der Umsatz von Motorola Solutions belief sich in 2025 auf 11,682 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 12,75 USD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Motorola Solutions und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: N.Z.Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Motorola Solutions Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Motorola Solutions Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Motorola Solutions OverweightBarclays Capital
05.11.2018Motorola Solutions HoldGabelli & Co
04.08.2017Motorola Solutions OutperformBMO Capital Markets
06.02.2017Motorola Solutions BuyGabelli & Co
14.10.2016Motorola Solutions OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Motorola Solutions OverweightBarclays Capital
04.08.2017Motorola Solutions OutperformBMO Capital Markets
06.02.2017Motorola Solutions BuyGabelli & Co
14.10.2016Motorola Solutions OutperformBMO Capital Markets
25.02.2016Motorola Solutions BuyArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2018Motorola Solutions HoldGabelli & Co
09.05.2016Motorola Solutions NeutralMKM Partners
29.02.2016Motorola Solutions NeutralMKM Partners
07.12.2015Motorola Solutions HoldGabelli & Co
04.12.2015Motorola Solutions HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.03.2013Motorola Solutions verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2010Motorola ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.
11.02.2010Motorola ausgestopptDer Aktionär
06.01.2010Motorola "underweight"Morgan Stanley
30.10.2009Motorola sellSociété Générale Group S.A. (SG)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Motorola Solutions Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen