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Lohnendes MSCI-Investment?

S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MSCI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen MSCI-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MSCI
551.00 EUR -2.60 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde die MSCI-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der MSCI-Aktie betrug an diesem Tag 476,19 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10.000 USD in die MSCI-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21,000 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 617,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.971,08 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +29,71 Prozent.

MSCI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.12.18 MSCI Overweight Barclays Capital
27.07.18 MSCI Outperform BMO Capital Markets
04.08.17 MSCI Buy UBS AG
18.07.17 MSCI Equal Weight Barclays Capital
06.02.15 MSCI Neutral UBS AG

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