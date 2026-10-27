S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MSCI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen MSCI-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurde die MSCI-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der MSCI-Aktie betrug an diesem Tag 476,19 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10.000 USD in die MSCI-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21,000 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 617,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.971,08 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +29,71 Prozent.
MSCI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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