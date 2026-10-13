S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MSCI-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in MSCI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Das MSCI-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 81,96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,220 MSCI-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 693,03 USD, da sich der Wert eines MSCI-Anteils am 12.10.2026 auf 568,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 593,03 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für MSCI eine Börsenbewertung in Höhe von 41,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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