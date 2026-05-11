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Lohnende MSCI-Anlage?

S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MSCI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

12.05.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in MSCI eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

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MSCI
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem MSCI-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die MSCI-Aktie bei 469,63 USD. Bei einem MSCI-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,293 MSCI-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.05.2026 12.448,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 584,63 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,49 Prozent angewachsen.

Alle MSCI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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