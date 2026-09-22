S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MSCI-Investment von vor einem Jahr verloren

Langfristige Anlage

22.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen MSCI-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem MSCI -Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 568,06 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,176 MSCI-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des MSCI-Papiers auf 558,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,60 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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