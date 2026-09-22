S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MSCI-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen MSCI-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem MSCI-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 568,06 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,176 MSCI-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des MSCI-Papiers auf 558,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,60 Prozent.
Der Marktwert von MSCI betrug jüngst 40,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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