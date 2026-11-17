Lukrative MSCI-Anlage?

Das wäre der Verdienst eines frühen MSCI-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der MSCI-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des MSCI-Papiers betrug an diesem Tag 557,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,923 MSCI-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 664,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.909,92 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,10 Prozent gesteigert.

MSCI wurde am Markt mit 47,01 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net