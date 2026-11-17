S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MSCI von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen MSCI-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der MSCI-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des MSCI-Papiers betrug an diesem Tag 557,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,923 MSCI-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 664,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.909,92 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,10 Prozent gesteigert.
MSCI wurde am Markt mit 47,01 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf MSCI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MSCI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen