S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MSCI von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen MSCI-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Am 03.11.2021 wurden MSCI-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 645,66 USD. Bei einem MSCI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,155 MSCI-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 98,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 637,21 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1,31 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von MSCI belief sich zuletzt auf 44,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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