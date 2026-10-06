S&P 500-Titel MSCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein MSCI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MSCI-Investment

06.10.26 16:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die MSCI-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades MSCI-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der MSCI-Anteile betrug an diesem Tag 599,94 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16,668 MSCI-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MSCI-Aktie auf 552,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.206,75 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 7,93 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte MSCI einen Börsenwert von 40,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net