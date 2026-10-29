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Rentables Nasdaq-Investment?

S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Nasdaq-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nasdaq Inc
95.40 EUR 0.60 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das Nasdaq-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Nasdaq-Papier letztlich bei 21,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,809 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 4.940,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,55 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 394,07 Prozent.

Nasdaq wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.12.17 Nasdaq Buy UBS AG
08.09.17 Nasdaq Overweight Barclays Capital
27.07.17 Nasdaq Buy UBS AG
27.04.17 Nasdaq Sector Perform RBC Capital Markets
31.03.17 Nasdaq Sector Perform RBC Capital Markets

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