S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Nasdaq-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Nasdaq-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Nasdaq-Papier letztlich bei 21,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,809 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 4.940,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,55 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 394,07 Prozent.
Nasdaq wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,67 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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