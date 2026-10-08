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Nasdaq-Investment

S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nasdaq-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nasdaq Inc
81.60 EUR -0.20 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Nasdaq-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89,87 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,127 Nasdaq-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.022,92 USD, da sich der Wert eines Nasdaq-Papiers am 07.10.2026 auf 91,93 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,29 Prozent zugenommen.

Nasdaq markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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11.12.17 Nasdaq Buy UBS AG
08.09.17 Nasdaq Overweight Barclays Capital
27.07.17 Nasdaq Buy UBS AG
27.04.17 Nasdaq Sector Perform RBC Capital Markets
31.03.17 Nasdaq Sector Perform RBC Capital Markets

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