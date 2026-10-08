S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor einem Jahr abgeworfen

Nasdaq-Investment

08.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nasdaq-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Nasdaq-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89,87 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11,127 Nasdaq-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.022,92 USD, da sich der Wert eines Nasdaq-Papiers am 07.10.2026 auf 91,93 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,29 Prozent zugenommen.

Nasdaq markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net