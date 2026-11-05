S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nasdaq von vor einem Jahr verdient

Rentabler Nasdaq-Einstieg?

05.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Nasdaq eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Nasdaq-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Nasdaq-Papiers betrug an diesem Tag 85,56 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Nasdaq-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 116,877 Nasdaq-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 109,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.821,41 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 28,21 Prozent.

Nasdaq war somit zuletzt am Markt 59,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net