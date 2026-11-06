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Dividendenentwicklung

S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Dividende zahlt News den Anlegern

S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Dividende zahlt News den Anlegern

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich News-Anteilseigner über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
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Charts | News | Analysen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel News am 05.11.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,20 USD vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Insgesamt wurde beschlossen 204,00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 10,27 Prozent.

News- Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte das News-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 26,48 USD. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite der News-Aktie 0,81 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,67 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der News-Kurs via NASDAQ 5,58 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 8,81 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von News

Für 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,20 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,76 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von News

Die Dividenden-Aktie News gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 16,489 Mrd. USD wert. News besitzt aktuell ein KGV von 24,20. 2026 setzte News 9,028 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
27.01.15 New New a Outperform FBR Capital

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