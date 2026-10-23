S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren News-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 23.10.2023 wurde das News-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,10 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 473,934 News-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 14.729,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,08 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 14.729,86 USD, was einer positiven Performance von 47,30 Prozent entspricht.
News erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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