S&P 500-Titel News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor einem Jahr eingebracht

Investmentbeispiel

18.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen News-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurde das News-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die News-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,284 News-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 30,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,11 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,89 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für News eine Börsenbewertung in Höhe von 16,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net