S&P 500-Titel News-Aktie: So viel hätten Anleger an einem News-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in News-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem News-Papier statt. Der Schlusskurs der News-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21,45 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in die News-Aktie investierten, hätten nun 46,620 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 26,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.215,85 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 21,59 Prozent.
Alle News-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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