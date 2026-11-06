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Dividenden-Auszahlung

S&P 500-Titel News B-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten News B-Anteilseigner

S&P 500-Titel News B-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten News B-Anteilseigner

Anleger aufpasst: So hoch fällt die News B-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp (B)
26.00 EUR -3.00 EUR -10.34 %
Charts | News | Analysen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier News B am 05.11.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,20 USD zu zahlen. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben. Die Gesamtausschüttung von News B beläuft sich auf 204,00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 10,27 Prozent.

News B-Aktien-Dividendenrendite

Das News B-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 28,97 USD in den Feierabend. News B verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 0,71 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 0,58 Prozent betrug

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von News B via NASDAQ 20,96 Prozent erhöht. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 38,75 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie News B

Für 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,20 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 0,70 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von News B

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens News B steht aktuell bei 18,016 Mrd. USD. Dividenden-Aktie News B verfügt über ein KGV von aktuell 27,35. 2026 setzte News B 9,028 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 1,03 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

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