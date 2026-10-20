S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News B-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in News B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 10 Jahren wurden News B-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13,80 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in das News B-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,464 News B-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.384,06 USD, da sich der Wert eines News B-Anteils am 19.10.2026 auf 32,90 USD belief. Das entspricht einem Plus von 138,41 Prozent.
News B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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