News B-Performance

S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News B-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

21.04.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen News B-Investment gewesen.

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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der News B-Aktie statt. Zum Handelsende standen News B-Anteile an diesem Tag bei 17,44 USD. Bei einem News B-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 573,394 News B-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17.190,37 USD, da sich der Wert einer News B-Aktie am 20.04.2026 auf 29,98 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 71,90 Prozent gesteigert. Jüngst verzeichnete News B eine Marktkapitalisierung von 16,63 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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