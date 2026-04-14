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News B-Performance

S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein News B-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

21.04.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen News B-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp (B)
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der News B-Aktie statt. Zum Handelsende standen News B-Anteile an diesem Tag bei 17,44 USD. Bei einem News B-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 573,394 News B-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17.190,37 USD, da sich der Wert einer News B-Aktie am 20.04.2026 auf 29,98 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 71,90 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete News B eine Marktkapitalisierung von 16,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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