S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in News B von vor 5 Jahren verdient

Rentable News B-Anlage?

13.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News B-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die News B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,85 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,193 News B-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 135,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,77 Prozent.

News B war somit zuletzt am Markt 17,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net