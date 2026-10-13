S&P 500-Titel News B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in News B von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die News B-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurde die News B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,85 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,193 News B-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 135,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,38 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,77 Prozent.
News B war somit zuletzt am Markt 17,32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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